Calcio, il Cerveteri si prende il derby contro il Ladispoli. Il Civitavecchia chiude con una vittoria

Si è concluso il campionato di Eccellenza per le squadre locali. L’epilogo ha sorriso al Città di Cerveteri che al Galli ha battuto per 1-0 il Ladispoli. Gara divertente con le due formazioni che hanno provato a giocarsela senza calcoli visto anche che il risultato era ininfluente per la classifica. Ad avere la meglio sono stati i padroni di casa in rete con Silvagni al minuto 14 della ripresa. A fine gara il tecnico del Ladispoli Marco Scorsini ha salutato il club rossoblù di cui non sarà l’allenatore nella prossima stagione. Chiude con un successo esterno il Civitavecchia che espugna il campo del Pomezia per 3-1. In rete Bucri, doppietta e Serpieri su calcio di rigore. Anche per quanto riguarda i nerazzurri l’allenatore odierno Macaluso non sarà sulla panchina anche nella prossima stagione. “Mini girone che non ci ha soddisfatto ora, così come lo immaginavamo da subito – dichiara il Presidente Patrizio Presutti – non è il momento della polemica visto che il nostro pensiero lo abbiamo sempre espresso e che non è cambiato nel frattempo, e allo stesso tempo ci tengo a fare gli auguri per i playoff che affronterà il Real Monterotondo Scalo per la salita in D. Per quanto concerne noi mi dispiace per qualche problemino che abbiamo avuto in corso d’opera in società, di cui ci prendiamo tutte le responsabilità degli errori fatti. Quello che ci tengo a precisare, mettere in risalto, è il cammino fatto in queste dieci gare con l’impiego di tanti giovani di prospettiva. Ringrazio Macaluso per queste partite, è stato veramente professionale e spero che presto torneremo a lavorare insieme. Abbiamo grandi progetti e vogliamo fare qualcosa di importante. Credo, spero, nei prossimi giorni di dare qualche notizia in più. Partiamo comunque da una base solida fatta da giocatori, uomini importanti, una società solida e uno stadio di cui cominciamo a vedere le prime luci in fondo al tunnel. Tutto va per il verso giusto e siamo già pronti per affrontare la prossima di stagione, L’augurio è che sia la più regolare possibile, magari con la Pandemia definitivamente alle spalle e i campionati non più mischiati come ora”.

Pareggio invece per il Fiumicino sul campo dell’Ottavia. La partita è finita 2-2. In classifica il Ladispoli chiude al secondo posto con 20 punti, il Città di Cerveteri è terzo a quota 17, il Civitavecchia sesto con 15 punti mentre il Fiumicino ha terminato all’ottavo posto a quota 9.