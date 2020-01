Calcio, il Cerveteri si fa rimontare dalla Csl. Pari tra Tolfa e Santa Marinella

Sono arrivati due pareggi nei derby validi per la terza giornata di ritorno del campionato di Promozione. Al Gagliardini la capolista Città di Cerveteri è stata fermata sul 2-2 dalla Csl Soccer. Gara dalle mille emozioni con la squadra di Fracassa che va avanti di due reti grazie all’ex di giornata Gaudenzi e ad Attardo. Nella ripresa però prima Barzellotti, su calcio di rigore, e poi Lanari firmano la nuova parità. Un punto d’oro per la Csl Soccer che rimane comunque penultima a -1 dal Monte Mario ma pareggio che, al netto del rammarico per essere stati sopra di due gol ed essersi fatti rimontare, può andar bene anche al Cerveteri che rimane prima in classifica con 3 punti di vantaggio sul Fiumicino che ha perso con la Vigor Acquapendente. Pareggio ma senza reti invece allo Scoponi dove Tolfa e Santa Marinella si sono bloccate a vicenda. I collinari stanno attraversando un periodo negativo dopo un ottimo girone d’andata e adesso sono sesti a quota 35 mentre i santamarinellesi con 22 punti rimangono sopra la zona playout.

