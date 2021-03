Calcio, il Cerveteri ingaggia Chirieletti e Belloni

Non si ferma il mercato del Città di Cerveteri. La società verdeazzurra ha messo a segno un doppio colpo ingaggiando i centrocampisti Christian Chirieletti e Daniele Belloni. Il primo classe 1988, ha iniziato la sua lunga e onorata carriera tra le fila della S.S.Lazio e qualche anno fa ha militato anche nel Civitavecchia. Per Belloni invece, classe 99 e ex della Corneto Tarquinia, si tratta di un ritorno. Entrambi sono già a disposizione del tecnico Alberto Mariani in vista della nuova avventura che i verdeazzurri sosterranno nel neonato girone A dell’Eccellenza laziale.