Si è giocata la terza giornata del campionato di Eccellenza e tutti i riflettori erano puntati sul Tamagnini dove il Città di Cerveteri ha battuto per 3-1 il Civitavecchia. Nerazzurri che sono andati avanti con Cerroni ma hanno subito la rimonta dei verdeazzurri grazie alla doppietta di Teti e alla rete, su calcio di rigore, di Toscano. In generale meglio il Cerveteri che ha difeso con ordine lasciando poco spazio ai forti attaccanti del Civitavecchia, apparso invece molto confusionario soprattutto nel secondo tempo. Prima gioia stagionale per il Ladispoli che all’Angelo Sale ha battuto per 2-0 il Falaschelavinio. Un gol per tempo per i rossoblù che ottengono 3 punti grazie a Aracri e Catese.