Calcio, il Borgo San Martino si rinforza con Matteo Piano

Altro colpo del Borgo San Martino che assicura un mediano di centrocampo di talento, Matteo Piano. Il classe 2000, lo scorso anno ad Aranova poi alla Boreale, era stato alla corte di mister Bernardini con i rossoblù. Il centrocampista è stata spinto dalle ambizioni della società giallonera, intenzionata qualora non venisse ripescata in Promozione, ad allestire una rosa molto competitiva in Prima categoria. La riprova arriva anche dall’acquisto di questi giorni, visto che Piano è un giocatore che ha militato sempre in categorie tra la serie D e l’Eccellenza. Il diesse Discpepolo ha messo a segno un bel colpo, una pedina fondamentale che si allinea al tipo di gioco di Bernadini<< Credo che sia un elemento dotato di molte qualità, un ragazzo che è ben referenziato, che arriva da noi con buone aspettative -afferma il diesse – ci saranno altre conferme questa settimana, dopo Vignaroli e Palombini stiamo allestendo una formazione che attende il responso del ripescaggio prima di essere ultimata>>. Il presidente Lupi, che ha lasciato mandato della campagna acquisti a Discepolo, già dalla prossima settimana inizierà i colloqui con diversi giocatori e definerne i dettagli .