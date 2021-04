Calcio, Civitavecchia: grave infortunio per Cerroni ma arriva Gretarsson

Rottura del crociato del ginocchio sinistro per il classe '98 che salterà questa stagione. In casa nerazzurra è vicinissimo l'attaccante italo-islandese classe 2001

Una brutta e una buona notizia per il Civitavecchia, che vede più vicino il traguardo dell’inizio del nuovo campionato di Eccellenza. I nerazzurri purtroppo dovranno fare a meno di Samuele Cerroni che si è infortunato nei giorni scorsi. La diagnosi è stata terribile: rottura del crociato del ginocchio sinistro. Cerroni si opererà la prossima settimana. In casa Civitavecchia intanto si ragiona se operare sul mercato proprio nel reparto offensivo che conta i soli Ruggiero e Pastorelli. Intanto è vicinissimo il classe 2001 Brando Gretarsson, di papà islandese e mamma italiana, ex tra le altre di Trastevere e Savio, con cui ha segnato diversi gol nella juniores. Gretarsson è un giovane centravanti molto strutturato fisicamente che però non sostituirà Cerroni, visto che era vicino già prima del grave infortunio del classe ’98.