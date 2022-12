Calcio, gli impegni delle squadre locali nei campionati di calcio minore

In Prima Categoria gare in trasferte per Allumiere e San Pio e interno per il Dlf

Dopo lo 0-0 nel derby fra San Pio X e Dlf tornano in campo domenica le due compagini civitavecchiesi di Prima Categoria. Il San Pio X farà visita al Trevignano Calcio mentre il DLF ospiterà l’Anguillara Calcio. Per l’Allumiere, dopo il turno di riposo, partita in trasferta in casa del Vigor Rignano Flaminio. In Seconda Categoria nel girone B l’Atletico S.M. Calcio sarà di scena in casa del Fabrica Calcio Giovanile, il Dm 84 Cerveteri ospiterà la Vejanese e il Kaysra sarà in trasferta contro il Calcio Sutri. Nel girone E l’Etrurians al “Galli” avrà di fronte a se lo Shot Cassia FC. Nel campionato di Terza Categoria il Real Tolfa allo “Scoponi” se la vedrà contro il Viterbo Football Club mentre il Gabbiano Gym sarà ospite del Roma Team Sport Queens.