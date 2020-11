Calcio, gli allenatori replicano a Zarelli: “Necessaria una modifica dei protocolli”

Non si è fatta attendere la controreplica degli allenatori di calcio dilettantistico laziale al presidente della Lnd Lazio Melchiorre Zarelli, che a sua volta aveva risposto alla lettera iniziale di un gruppo di tecnici.

Di seguito la lettera di risposta degli Allenatori laziali, passati nel frattempo da 37 a 90, al presidente della LND Lazio Zarelli dopo il comunicato ufficiale n 130 del 14/11. Nel ringraziare per la tempestiva risposta pongono sul tavolo da una parte la piena collaborazione, ma anche i dubbi per l’incolumità degli atleti visti i 10-12 giorni programmati per la preparazione al ritorno in campo. La parte cruciale passa però da una rivisitazione del protocollo.

“Egregio Presidente Zarelli, Le esprimiamo innanzitutto i sensi del nostro ringraziamento collettivo per la tempestiva risposta che ha dato alle nostre sollecitazioni, culminata nelle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n.130 del 14/11 u.s.. Nel merito squisitamente tecnico tuttavia, esprimiamo come “10-12 giorni per lo svolgimento degli allenamenti di preparazione alle gare di campionato” non possano essere un tempo sufficiente a garantire una condizione atletica tale da tutelare l’incolumità e l’integrità fisica dei calciatori che saranno sottoposti presumibilmente a molte gare ravvicinate. Sul punto accogliamo con favore quanto da Lei stesso espresso circa la nostra totale disponibilità a partecipare ad un tavolo tecnico di confronto per fornire il nostro parere professionale. Nel contempo, fatte salve nuove disposizioni limitative del governo alle quali ovviamente ci dobbiamo tutti attenere, la esortiamo a rappresentare nelle sedi competenti l’auspicio di una modifica dei protocolli, come peraltro già si sta facendo per la Serie D. A tal proposito Le ribadiamo quanto già espresso nella precedente missiva riguardo la nostra più ampia disponibilità a collaborare con le società circa le eventuali spese da sostenere per i tamponi, sentimento che cercheremo di estendere anche ai nostri calciatori con pieno senso di responsabilità.

Cordiali saluti, Una rappresentanza degli Allenatori del Lazio (allenatorilazio@gmail.com)”.

Antonio Domenici

Andrea Pacenza

Claudio Fabrizi

Alessandro Pallassini

Gianni Fargnoli

Aldo Panicci

Antonio Fascione

Fabrizio Paris

Marco Ferretti

Mauro Pernarella

Damiano Forte

Davide Pesce

Aldobrando Franceschini Simone Petacchiola

Cristiano Gagliarducci

Marco Piantadosi

Aldo Gerardi

Francesco Pippnburg

Cacapa Gerson

lorenzo Pittiglio

Francesco Gesmundo

Pino Porcelli

Marco Ghirotto

Fernando Ramazzotto

Alessandro Gianni

Fabio Ranieri

Mirko Granieri

Mauro Rispoli

Attilio Gregori

Francesco Russo

Mario Guida

Marco Russo

Pierpaolo Lauretti

Nicola Salipante

Cristian Ledesma

Daniele Scarfini

Diego Leone

Stefano Scaricamazza

Gianluca Lillo

Marco Scorsini

Marcello Lomuscio

Andrea Scotini

Davide Mancone

Stefano Sergi

Stefano Manelli

Gianluca Sgarra

Davide Marangon

Claudio Solimina

Alberto Mariani

Gianluigi Staffa

Simone Mazzarella

Riccardo Stanziale

Giorgio Minieri

Eliano Trinca

Felice Murrazzani

Damiano Valenti

Alessandro Oroni

Pierluigi Vigna

Federico Pace

Andrea Zappavigna

Mattia Aliberti

Luigi Alvardi

Enrico Baiocco

Amdrea Bellamio

Francesco Bellinati

Manrico Berti

Massimo Bindi

Enrico Botti

Romeo Bucci

Clemente Caciara

Andrea Camillucci

Andrea Capotosto

Salvatore Cangiano

Paolo Caputo

Mirko Carlini

Massimo Castagnari

Flavio Catanzani

Enrico Centaro

David Centioni

Alessio Ciardi

Ubaldo Coco

Roberto Coscia

Alessandro Damiani

Angelo D’Amico

Amedeo De Biase

Stefano Del Canuto

Francesco Del Prete

Andrea Di Giovanni

Cristiano Di Loreto

Virgilio Di Vito