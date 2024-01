Calcio, giornata ostica per Civitavecchia e Ladispoli

Quarta giornata di ritorno di Eccellenza in programma domani e che vedrà in campo nerazzurri e rossoblù

Sfide importanti e difficili quelle che attendono domani Civitavecchia e Ladispoli, impegnate nella quarta giornata di ritorno di Eccellenza. La prima a scendere in campo alle 11 sarà la formazione nerazzurra che farà visita all’Aurelia Antica. Si tratta di una gara fondamentale per il cammino dei civitavecchiesi che hanno gli stessi punti degli avversari di domani e devono cercare di centrare il settimo successo consecutivo. Match esterno complicato anche per il Ladispoli che alle 15 sarà di scena sul campo del Rieti terzo in classifica. I rossoblù sono al momento quintultimi e proveranno a strappare punti ad una delle squadre più forti del girone A.