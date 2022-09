Calcio, giornata nera per le locali

Tre sconfitte in tre gare. E’ questo il disastroso bilancio per le squadre locali impegnate nella quarta giornata di Eccellenza. A far più rumore è sicuramente il ko del Civitavecchia, il secondo consecutivo dopo quello con il Cerveteri. I nerazzurri hanno perso per 2-1 ad Anzio. Dopo essere andati avanti con Vittorini nel primo tempo, Ruggiero e compagni hanno subito la rimonta dei padroni di casa nella ripresa. Giornata nera per i fratelli Cerroni, Paolo autore dell’autogol che ha regalato l’1-1 e Samuele espulso nel finale. Sconfitta interna per il Città di Cerveteri che ha ceduto per 2-0 al Campus Eur al Galli. Decisive le reti, entrambe nel secondo tempo, di Giusto e Amodio. Netto ko per il Ladispoli sul campo dell’Antica Aurelio. I padroni di casa, tra le sorprese di questo inizio di stagione, vincono 4-1. Per i rossoblù unica gioia la rete di Colace.