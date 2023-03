Calcio, giornata di pareggi per le locali

Sono arrivati tre pareggi per le squadre locali impegnate in Eccellenza. Risultato importante quello del Civitavecchia che ha impattato sull’1-1 sul campo dell’Unipomezia. Dopo il vantaggio immediato dei padroni di casa, Vittorini ha subito avuto la possibilità di pareggiare ma ha fallito un calcio di rigore. Nella ripresa Ferrari con un bel colpo di testa ha regalato ai suoi un punto. All’Angelo Sale pari anche per il Ladispoli che ha fatto 2-2 con la W3 Maccarese. Due volte avanti i rossoblù grazie alla doppietta di Colace, poi espulso, e due volte raggiunti dagli ospiti. Piena di emozioni la gara del Città di Cerveteri sul campo dell’Astrea chiusa sul 3-3. Un rigore di Piano porta in vantaggio la squadra di Superchi, poi pareggio di Corvo. Falco riporta davanti i verdeazzurri ma Raho fa pareggiare i ministeriali, con Castro che firma il gol del vantaggio, ma all’ultimo un rigore di Russo permette ai verdeazzurri di uscire con un punto in tasca. In classifica rimane praticamente tutto invariato con il Civitavecchia secondo a -4 dall’Anzio capolista, il Ladispoli nella parte medio bassa a quota 28 e il Cerveteri che invece rimane penultimo ma da solo con 22 punti.