Calcio, gioia Civitavecchia e Cerveteri. Rimpianto Ladispoli

Due vittorie e un pareggio per le squadre locali nel dodicesimo turno di Eccellenza. Vittoria esterna larga per il Civitavecchia che ha battuto per 5-0 il fanalino di coda Grifone Gialloverde. Partita messa in discesa subito dagli uomini di Castagnari e chiusa già nel primo tempo. In gol Pippi, Cerroni e Ruggiero, quest’ultimo con una tripletta. Sorride anche il Città di Cerveteri che conquista un successo pesante in chiave salvezza sul campo dell’Atletico Vescovio, battuto 2-1 grazie alle reti di Teti e Pacenza. Pari pieno di rammarico per il Ladispoli che al Sale non va oltre l’1-1 contro la Boreale. Apre Perocchi ma ad un quarto d’ora dalla fine Francucci fa 1-1. In classifica il Civitavecchia sale al quarto posto con 23 punti, il Ladispoli scende in quinta piazza con 22 punti mentre il Città di Cerveteri scavalca l’Ottavia e si riporta al terzultimo posto a quota 10.