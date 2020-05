Calcio, Gabriele Dominici nuovo tecnico del Santa Marinella Calcio

L’Asd Santa Marinella Calcio 1947, comunica che il nuovo tecnico per la stagione 2020/2021 sarà Dominici Gabriele, vecchia conoscenza del calcio regionale ma soprattutto ex capitano ed allenatore rossoblu (da tecnico del Santa Marinella ha vinto la coppa italia regionale 2005/2006). Mr. Dominici quindi torna sulla panchina rossoblu dopo lo sfortunato play out della stagione 2015/2016. “Sono contento di rimettermi in gioco nella mia città, di questa squadra sono stato calciatore, allenatore e sono tutt’ora tifoso. Mi piace il progetto proposto dai dirigenti di valorizzazione dei calciatori locali. Nei miei anni da allenatore in questa società ho lanciato tanti giovani, e spero di poterlo fare anche quest’anno, attingendo dalla juniores che i dirigenti stanno allestendo”.