Altro acquisto nel mercato di dicembre per il Civitavecchia. La società nerazzurra ha messo a segno un bel colpo anche per il settore under ingaggiando Alessandro Franceschi, esterno ex tra le altre di Cpc e Corneto Tarquinia, con cui ha giocato in questa prima parte di stagione, oltre che con l’Unipomezia che sarà il prossimo avversario proprio dei civitavecchiesi. L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive di Alessandro Franceschi. Il classe ’99 nella sua pur breve carriera ha già indossato le maglie dell’ex CPC 2005, dell’Unipomezia e in questo scorcio di stagione della Corneto Tarquinia, partecipando in maniera continuativa e attiva alla rappresentativa del Cr Lazio riservata alla Juniores. Grande talento del calcio nostrano occupa nello scacchiere tattico il ruolo di esterno alto, e sarà un’altra valida pedina per mister Caputo in un roster già così efficiente. “Da parte della società – commentano dal Civitavecchia – il più caloroso benvenuto, con la speranza che possa coronare con la maglia neroazzurra i traguardi più importanti della sua carriera sportiva”.

