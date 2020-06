Come un fulmine a ciel sereno arriva una notizia che in pochi si sarebbero aspettati. Daniele Fracassa non è più l’allenatore del Città di Cerveteri. Dopo aver conquistato una splendida promozione in Eccellenza nell’ultima stagione, il tecnico civitavecchiese ha deciso di non proseguire il suo rapporto con la società di Cerveteri che quindi dovrà scegliere un nuovo allenatore. Una scelta arrivata proprio nelle ultime ore forse anche a causa di alcuni cambiamenti in società, visto che il rapporto con i giocatori era ottimo. Interessante sarà adesso capire anche quale sarà il futuro di Fracassa, un allenatore che ha dimostrato sul campo nelle ultime stagioni di essere molto preparato e che potrebbe fare al caso di diverse società, soprattutto di Eccellenza.