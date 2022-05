Un’autentica impresa esterna arrivata nei minuti finali di una partita tesissima. Il Città di Cerveteri fa festa grazie al suo bomber Alessio Teti e ottiene la permanenza in Eccellenza. A sancire il verdetto il successo odierno per 1-0 alle Muracciole di Aranova nella gara valida per il playout. Padroni di casa che arrivavano alla gara con la consapevolezza di avere due risultati su tre a disposizione mentre i verdeazzurri di Ferretti erano obbligati a vincere. Dopo una partita scorbutica e tirata, con poche occasioni, a cinque dalla fine il portiere dell’Aranova Zonfrilli ha sfoderato una gran parata respingendo il tiro arrivato con un colpo di testa da palla inattiva ma Teti è stato più lesto di tutti e ha siglato l’1-0 che ha deciso il match. Il Cerveteri dopo una stagione iniziata in salita fa l’impresa e si salva, l’Aranova retrocede in Promozione.