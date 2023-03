Calcio, Eccellenza: una brutta giornata per le locali

Un solo pareggio e due sconfitte nella decima giornata di ritorno di Eccellenza. Questo il bilancio negativo per le squadre locali. Pari per 1-1 con molto rammarico per il Civitavecchia impegnato nel big match sul campo della Boreale. I nerazzurri hanno avuto diverse occasioni con Vittorini, tra cui un palo colpito, e al minuto 24 della ripresa hanno colpito con Ferrari. Quattro minuti dopo però il pareggio dei padroni di casa che non ha permesso ai civitavecchiesi di conquistare tre punti preziosi. In testa alla classifica è infatti tornato alla vittoria l’Anzio che ha espugnato l’Angelo Sale battendo per 1-0 il Ladispoli. Decisiva la rete di Giordani a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Sconfitta esterna per il Città di Cerveteri che ha perso per 2-0 a Nettuno. Un gol per tempo per i padroni di casa che battono i verdeazzurri grazie a Veroni e Scardola. In classifica il Civitavecchia rimane secondo ma a -3 dall’Anzio, il Ladispoli è in piena zona playout a quota 29 e il Città di Cerveteri rimane penultimo con 23 punti.