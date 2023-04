Calcio, Eccellenza: ultimi 180 minuti per le locali

Domani alle 11 in campo per la penultima giornata Civitavecchia, Ladispoli e Città di Cerveteri

Si gioca domani alle ore 11 la penultima giornata di Eccellenza per le locali. A Vignanello il Civitavecchia farà visita alla Favl Cimini con l’obiettivo di vincere e sperare che una tra Anzio e Boreale commetta un passo falso, per inserirsi e puntare ad uno dei primi due posti della classifica. I nerazzurri tiferanno per il Ladispoli che all’Angelo Sale riceve proprio la Boreale seconda. La squadra di Castagnari ha ancora qualche chance di evitare i playout ma deve vincere domani. Chiude il programma il Città di Cerveteri atteso dalla difficile trasferta con la W3 Maccarese. Per i verdeazzurri servono punti per i playout.