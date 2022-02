Calcio, Eccellenza: tornano in campo Civitavecchia e Ladispoli

Si gioca domani il recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza che vedrà il ritorno in campo di due formazioni locali, ferme da più di un mese. Civitavecchia e Ladispoli, entrambe alle 11, sono attesi da due sfide complicate ma importanti per la classifica mentre gioca oggi il Città di Cerveteri a Vignanello contro la Favl Cimini. Nerazzurri di Castagnari che faranno visita alla W3 Maccarese, formazione che in classifica ha un punto in più dei civitavecchiesi. Gara fondamentale per non perdere terreno dalle primissime posizioni. E fondamentale anche il match che attende il Ladispoli che riceve al Sale il Certosa. Le due formazioni sono appaiate a quota 25 ed è chiaro che chi vince stacca l’avversaria e prova a rientrare nelle zone alte della classifica, mentre chi perde è ormai fuori dai giochi.