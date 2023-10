Calcio, Eccellenza: subito in campo Civitavecchia e Ladispoli

Primo turno infrasettimanale stagionale per Civitavecchia e Ladispoli. Le due compagini locali domani scenderanno in campo nella decima giornata d’andata di Eccellenza. I nerazzurri di Scudieri ospitano al Tamagnini, ore 14.30, il Valmontone. Sarà la sfida tra le due formazioni ferme a quota 13 e che vogliono i tre punti per rilanciare le loro ambizioni d’alta classifica. In mattinata, ore 11, sarà invece la volta del Ladispoli che farà visita all’Aranova nell’atteso derby tirrenico con tanti ex in campo. Due squadre in difficoltà con i padroni di casa che hanno 11 punti e gli ospiti fermi a 5. Per i rossoblù potrebbe essere l’occasione per trovare quella vittoria arrivata solo una volta in questa stagione.