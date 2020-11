Calcio, Eccellenza: stop alle fasi Nazionali di Coppa e campionato

Sono tante le novità delle ultime ore per quanto riguarda il campionato di Eccellenza a cui partecipano anche Civitavecchia, Ladispoli, Corneto Tarquinia e Città di Cerveteri. Si è tenuto ieri il consiglio direttivo della Lnd che ha deciso di annullare la Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti, gli spareggi tra le seconde classificate di Eccellenza e la Fase Nazionale del Campionato Juniores Regionale. Una misura scelta per cercare di portare a termine la stagione. Al momento la ripresa degli allenamenti per tutte le squadre è fissata per il 4 dicembre, a gennaio si dovrebbe riprendere con i recuperi delle gare non giocate e poi con il calendario regolare, ovviamente Covid-19 permettendo. Sembra però plausibile che verrà annullata anche la fase regionale di Coppa Italia e che a fine stagione non ci saranno playoff e playout. Da capire a questo punto quante saranno le squadre promosse a fine campionato e quante quelle che retrocederanno.