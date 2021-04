Calcio, Eccellenza: squadre locali di nuovo in campo

Si gioca domani il turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del campionato di Eccellenza girone A. In campo le 4 squadre locali tutte alle 16.30.

CIVITAVECCHIA-LADISPOLI: Fondamentale il match del Tamagnini dove i nerazzurri di Caputo ospiteranno i rossobù di Scorsini. Tanti gli ex da una parte e dall’altra ma soprattutto importantissima la posta in palio. Per il Civitavecchia, fermo a quota 2 in classifica e ancora a secco di vittorie, vincere vorrebbe dire rilanciarsi, per il Ladispoli, che ha 4 punti ma ha già usufruito del turno di riposo, un successo sarebbe fondamentale per non lasciar scappare il Real Monterotondo Scalo. Qualche problema di formazione per i civitavecchiesi con Ruggiero e Serpieri in forte dubbio.

CERVETERI: Il match clou di giornata si giocherà al Galli dove il Cerveteri riceve il Real Monterotondo Scalo. Sfida tra i verdeazzurri secondi e gli ospiti primi a punteggio pieno. Per il Cerveteri c’è la possibilità di conquistare il terzo successo di fila e agganciare proprio gli avversari di domani che invece con un successo potrebbero mettere in atto la prima fuga verso il primo posto.

FIUMICINO: Match esterno difficile per il Fiumicino atteso sul campo del Pomezia. Ospiti, ultimi con 0 punti ma con una partita in meno avendo già riposato, a caccia dell’impresa per lasciare il fondo della classifica contro una squadra che al momento cerca ancora il primo successo stagionale e ha 2 punti.