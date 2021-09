Calcio, Eccellenza: sorridono Civitavecchia e Ladispoli

Comincia con una vittoria il campionato di Eccellenza per Civitavecchia e Ladispoli, entrambe per 1-0. Ko esterno invece per il Città di Cerveteri. All’Angelo Sale i rossoblù di Franceschini hanno la meglio sul Campus Eur. Partita difficile per i padroni di casa sbloccata al minuto 7 della ripresa grazie alla rete di Perocchi. Vince e convince (in parte) anche il Civitavecchia di scena sul campo dell’Atletico Vescovio. La rete decisiva arriva presto al 19esimo del primo tempo con capitan Ruggiero ma i nerazzurri non riescono ad assestare il colpo del ko e nella ripresa rischiano di subire il pareggio. Tre punti comunque molto importanti per Ladispoli e Civitavecchia. Non sorride invece il Città di Cerveteri che perde per 3-2 ad Allumiere contro i Parioli. Ospiti avanti con Cobzaru ma raggiunti subito da Vittorini e superati nella ripresa grazie ai gol di Mecarelli e Fortuna. Nel finale rete del 3-2 di Teti ma la squadra di Graniero non riesce a trovare il pari.