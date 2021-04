Calcio, Eccellenza: si parte

Tutto è finalmente pronto. Domani comincia il campionato di Eccellenza più travagliato e particolare mai vissuto. Saranno due le società locali che scenderanno in campo. Il Civitavecchia alle ore 16 ospita al Tamagnini la Boreale. Sarà una gara ovviamente tutta da vivere e in cui i valori in campo si vedranno solo nel corso della partita. Per quanto riguarda i nerazzurri sono ufficiali gli arrivi di Flavio Bucri e Brando Gretarsson, entrambi attaccanti classe 2001. Il primo però non potrà scendere in campo domani perchè tesserato pochi giorni prima della partita. Inizierà in trasferta invece il cammino del Città di Cerveteri. La squadra di Mariani sarà di scena, alle ore 11, sul difficile campo dell’Aranova, in quello che è un derby del litorale. Turno di riposo invece per il Ladispoli che comincerà il suo campionato dalla seconda giornata.