Calcio, Eccellenza: si comincia

Inizia domani il nuovo campionato di Eccellenza. Tre le formazioni locali al via: Civitavecchia, Città di Cerveteri e Ladispoli. Mattinata in campo per i team di Ferretti e di Micheli che giocheranno alle ore 11. Il Ladispoli ospiterà all’Angelo Sale il Fiano Romano e proverà a partire subito con un successo interno contro una squadra da scoprire ma che non dovrebbe nascondere troppe insidie. Decisamente più complicata la trasferta che attende il Città di Cerveteri ad Anzio. I padroni di casa sono infatti tra le formazioni che puntano in alto in questa stagione e l’esordio dei verdeazzurri non sarà affatto semplice. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, sarà la volta dell’atteso nuovo Civitavecchia. I nerazzurri ricevono al Tamagnini il Quarto Municipio in una sfida che non dovrebbe riservare sorprese con Ruggiero e compagni che vogliono conquistare subito i 3 punti in palio.