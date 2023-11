Calcio, Eccellenza: sfide difficili ma importanti per le locali

Neanche il tempo di godersi le due splendide vittorie di Coppa che è già tempo di tornare in campo per Civitavecchia e Ladispoli. I nerazzurri saranno di scena domani, ore 11, sul campo della W3 Maccarese in quella che si può definire come la sfida che dirà se l’undici di Scudieri può avere chance di tornare a sperare nei primi posti della classifica. Al momento tra le due squadre ci sono tre punti di distanza con il Civitavecchia che farà di tutto per agganciare gli avversari. Ancora più complicata la gara che attende il Ladispoli. I rossoblù domani alle 14.30 saranno di scena a Pomezia per affrontare la capolista del girone A. Gara difficilissima con l’undici di Puccica al momento penultimo con 6 punti ma che in trasferta quest’anno ha già fermato il Campus Eur.