Calcio, Eccellenza: serve un mercoledì da leoni

Parte la volata decisiva per i rispettivi obiettivi per le formazioni locali. Si gioca domani alle 16 il turno infrasettimanale valido per la quartultima giornata di Eccellenza. Reduce dal ko con il Nettuno il Civitavecchia deve assolutamente vincere sul campo del Falaschelavinio per sperare ancora nei primi due posti della classifica. Gara che sulla carta non dovrebbe riservare sorprese con i nerazzurri terzi e gli avversari terzultimi. Sfida interna insidiosa per il Ladispoli che all’Angelo Sale riceve l’Unipomezia. La squadra di Castagnari ha un disperato bisogno di punti salvezza mentre l’undici di Scudieri è ormai fuori dai giochi di alta classifica e anche salvezza ma rimane una squadra difficile da superare. Chiude il programma la sfida che vedrà il Città di Cerveteri far visita all’Indomita Pomezia. Per la squadra di Superchi la chance contro l’ultima in classifica è molto ghiotta per conquistare tre punti vitali per i playout.