Calcio, Eccellenza: quartultima di andata per le locali

Si gioca domani la giornata numero 14 del campionato di Eccellenza. Sfide non banali quelle che attendono le due squadre locali impegnate entrambe in trasferta. Alle 14.30 a Vignanello il Civitavecchia ritrova Castagnari che adesso allena l’Fc Viterbo. Gara tra due squadre che hanno 19 punti in classifica e vogliono vincere per rialzare la testa e tornare nelle prime posizioni. Alle 11 match esterno anche per il Ladispoli che farà visita all’Astrea. La squadra di Puccica è penultima con soli 6 punti conquistati e giocheranno contro i romani che di punti ne hanno 17. Gara ovviamente complicata per i rossoblù che però devono trovare punti importanti per la salvezza.