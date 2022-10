Calcio, Eccellenza: per le locali contano solo i 3 punti

Sesto turno di Eccellenza per le squadre locali in campo tutte domani alle ore 11. Turno importante per capire le ambizioni di Civitavecchia, Città di Cerveteri e Ladispoli. I nerazzurri di Bifini faranno visita al Fiano Romano in una sfida in cui contano solo i 3 punti. Ruggiero e compagni dopo il doppio successo tra campionato e coppa vogliono continuare a rimanere in alto. Torna a disposizione Samuele Cerroni. Trasferta insidiosa quella del Ladispoli che sarà di scena sul campo dell’Indomita Pomezia. Un solo punto divide le due formazioni con i rossoblù di Micheli avanti e che dopo il successo in Coppa Italia vogliono trovarne uno fondamentale in Eccellenza. L’unica a giocare in casa, per modo di dire visto che il Galli sarà chiuso al pubblico a causa della tribuna inagibile, sarà il Città di Cerveteri che riceve la Vis Sezze. Per l’undici di Ferretti potrebbe essere la giornata giusta per tornare ad esultare dopo un paio di turni difficili.