Calcio, Eccellenza: partenza in salita per le locali

Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato di Eccellenza per Civitavecchia e Ladispoli. Nella prima giornata giocata oggi i nerazzurri guidati da mister Manelli hanno pareggiato per 1-1 sul campo del Villalba. Un Civitavecchia sprecone che è andato avanti dopo un quarto d’ora, grazie ad una splendida punizione di bomber Manuel Vittorini, ma che ha poi avuto tante occasioni per raddoppiare ma le ha fallite anche per merito del portiere avversario. Nella ripresa la beffa firmata Regis che non ha permesso ai nerazzurri di iniziare con i 3 punti. Peggio è andata al Ladispoli, battuto per 1-0 sul campo dell’Aurelia Antica. Ko prevedibile per una squadra giovane e in costruzione ma che ha comunque dato buone impressioni con delle trame di gioco interessanti.