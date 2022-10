Calcio, Eccellenza: parte l’operazione riscatto

Dopo una settimana di stop torna il campionato di Eccellenza. Quella di domani, valida per la quinta giornata, sarà una domenica da non sbagliare per le squadre locali, reduci tutte da una sconfitta nell’ultimo turno. La prima a scendere in campo sarà il Città di Cerveteri che alle 10.30 farà visita all’Unipomezia. Sfida difficilissima per l’undici guidato da Ferretti che farà visita alla favorita numero uno per la vittoria finale. Non semplice l’impegno interno che alle 11 vedrà il Ladispoli ricevere all’Angelo Sale la Favl Cimini. Due squadre che hanno iniziato con il freno a mano tirato, 4 punti per i rossoblù e 2 per i viterbesi, e che sperano di rilanciarsi domani. Operazione riscatto anche per il Civitavecchia che alle 15.30 ospita al Tamagnini il Centro Sportivo Primavera, primo in classifica e vera sorpresa di questo inizio di stagione. Gara complicata ma in cui i nerazzurri, privi degli infortunati Fatarella, Pisanello e Belloni e dello squalificato Samuele Cerroni, non possono sbagliare ancora.