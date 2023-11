Calcio, Eccellenza: obiettivo rialzare la testa per le locali

Superato il primo quarto del campionato di Eccellenza per le due squadre locali è già vietato fallire. Si gioca domani l’undicesima giornata con due sfide importanti ma sulla carta diverse per Civitavecchia e Ladispoli, entrambe impegnate in casa. I nerazzurri al Tamagnini, ore 14.30, ricevono il fanalino di coda Pescatori Ostia. Superfluo dire che è obbligatorio trovare i 3 punti dopo il sorprendente passo falso con il Valmontone che ha fatto scivolare l’undici di Scudieri a -8 dalla vetta. Per nulla semplice la gara in programma alle 11 all’Angelo Sale con il Ladispoli che riceve l’Fc Viterbo. I rossoblù sono penultimi con 5 punti mentre i viterbesi hanno 17 punti e occupano la sesta piazza della classifica. Come detto anche per la squadra guidata da Puccica è vietato sbagliare per non rischiare di compromettere la corsa per la salvezza.