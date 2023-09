Calcio, Eccellenza: locali a caccia della svolta

Tornano subito in campo Civitavecchia e Ladispoli, a pochi giorni dal debutto in Coppa Italia. Domani torna il campionato di Eccellenza e le due compagini locali sono chiamate a svoltare dopo gli ultimi risultati negativi. Alle 15.30 al Tamagnini il Civitavecchia riceve la visita dell’Antica Aurelio. Una gara non semplice, con gli ospiti che si presenteranno forti dei due punti in più e solidi con una sola rete subita nelle prime giornate. Dall’altra parte ci sarà però un Civitavecchia che dopo il ko contro la Romulea deve evitare altri passi falsi e cercherà di dare un’altra gioia ai propri tifosi. Molto difficile anche l’impegno interno del Ladispoli che alle 11 all’Angelo Sale riceve la visita del Rieti, una delle due formazioni ancora a punteggio pieno. Di contro i rossoblù sono ancora a quota zero pur avendo fornito buone prestazioni e cercano la vera svolta per tornare a pensare positivo.