Calcio, Eccellenza: le locali vogliono rialzare la testa

Sarà una sesta giornata di ritorno di Eccellenza in cui le formazioni locali, in campo domani, cercheranno di riprendersi dopo un periodo non positivo. La vittoria per il Civitavecchia manca da due mesi e l’occasione è ghiotta. I nerazzurri ospitano al Tamagnini, ore 15, il Fiano Romano teruzltimo in classifica. Qualche dubbio di formazione per mister Caputo che però non ha alternative ai 3 punti. Importantissimo trovare il successo anche per il Ladispoli che alle 11 riceve all’Angelo Sale il fanalino di coda Indomita Pomezia. I rossoblù sono terzultimi ma con una vittoria potrebbero scavalcare diverse squadre. Più insidiosa la gara che attende il Città di Cerveteri. I verdeazzurri, anche loro terzultimi con 21 punti, alle 11 faranno visita alla Vis Sezze che si trova in una posizione tranquilla di classifica ma che ha fatto più punti fuori che in casa.