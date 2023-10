Calcio, Eccellenza: le locali vogliono continuare la striscia positiva

Sesta giornata del campionato di Eccellenza per le due formazioni locali impegnate domani. Giocherà in casa al Tamagnini, ore 15.30, il Civitavecchia che riceve il Montespaccato. Non la più semplice delle partite, con i padroni di casa che hanno due punti in più degli avversari, ma dopo il doppio successo tra campionato e Coppa Italia per i civitavecchiesi l’obiettivo sarà fare tris e rilanciarsi ulteriormente in alto in classifica. E’ reduce da una settimana di successi anche il Ladispoli che alle 11 farà visita al Campus Eur. Gara davvero ostica per i rossoblù che sono penultimi e sfidano la squadra rivelazione di questo inizio di stagione, che con 13 punti guida la classifica insieme al Pomezia. Per l’undici di Puccica sarà importante dare tutto al di là del risultato finale e confermare le ottime indicazioni scaturite dagli ultimi due impegni.