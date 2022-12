Calcio, Eccellenza: le locali vogliono bissare i successi di domenica scorsa

Ultime gare del 2022 per le formazioni locali in Eccellenza. Si gioca domani la giornata numero 14 che sulla carta dovrebbe riservare ancora qualche gioia. Sfida casalinga al Tamagnini, ore 14.30, per un Civitavecchia col vento in poppa che cercherà di battere il Falaschelavinio e rimanere in vetta. I nerazzurri ricevono la formazione penultima e devono fare bottino pieno. Stesso obiettivo per il Città di Cerveteri che alle 11 riceve al Galli l’Indomita Pomezia. I verdeazzurri, reduci da due successi consecutivi, ospitano la formaizone ultima in classifica. La giusta occasione per fare un altro balzo in classifica. Sfida esterna molto difficile per il Ladispoli che alle 14.30 fa visita all’Unipomezia. La squadra di Castagnari viene dal rotondo successo contro il Campus Eur ma di fronte avrà uno squadrone che non sta andando bene ma in casa ha fatto finora bottino pieno.