Calcio, Eccellenza: il derby finisce in parità. Vola il Civitavecchia

Pari e patta nel derby tra Città di Cerveteri e Ladispoli. Al Galli le due squadre, impegnate nella serrata lotta salvezza in Eccellenza, hanno pareggiato per 1-1 al termine di un match molto equilibrato. Ospiti guidati da Castagnari avanti al minuto 33 con il più classico dei gol dell’ex ad opera di Teti. A metà della ripresa il pareggio dei padroni di casa grazie ad un’autorete di Guida. Ancora un risultato positivo per il Civitavecchia che continua la corsa verso il primo posto. I nerazzurri hanno battuto per 2-0 al Tamagnini la Vis Sezze. Decisivo, tanto per cambiare, Vittorini che ha realizzato un gol per tempo, il secondo su calcio di rigore. In classifica la squadra di Caputo rimane seconda, a pari punti con la Boreale che sarà il prossimo avversario, ma ad un solo punto dalla capolista Anzio che ha perso in casa con l’Astrea. il Ladispoli si porta al sestultimo posto con 29 punti mentre il Città di Cerveteri è penultimo a quota 23.