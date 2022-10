Calcio, Eccellenza: giornata positiva per le locali

E’ stata una giornata positiva per le formazioni locali la settima del campionato di Eccellenza, andata in scena questa mattina. A sorridere, ancora una volta, è stato il Civitavecchia che ha espugnato il difficile campo del Campus Eur per 4-2. Padroni di casa due volte avanti nel primo tempo e due volte ripresi da Vittorini. Nella ripresa Samuele Cerroni segna il 3-2 e Proietti chiude la contesa con un calcio di punizione perfetto. Buon pareggio esterno per il Città di Cerveteri sul campo della Boreale. Finisce 1-1 con reti entrambe nella ripresa: vantaggio iniziale di Teti e pareggio dei padroni di casa venti minuti dopo. Boreale che nel finale ha anche fallito un calcio di rigore. Senza reti infine la gara dell’Angelo Sale tra Ladispoli e Quarto Municipio finita 0-0. Tanto rammarico per i rossoblù che hanno fallito a più riprese la rete della vittoria. In classifica il Civitavecchia è adesso secondo con 15 punti a -2 dalla capolista Antica Aurelio, il Ladispoli rimane a metà classifica con 7 punti, due in più del Città di Cerveteri che ne ha 5, ma con la gara di Anzio da recuperare.