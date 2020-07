Calcio, Eccellenza e Promozione: via il 27 settembre

È arrivata pochi minuti fa la notizia attesa da marzo per quanto riguarda le tante formazioni calcistiche locali. La prima giornata dei nuovi campionati di Eccellenza e Promozione, per la stagione 2020-2021, a meno del riacutizzarsi della Pandemia e con i dovuti accorgimenti che potrebbero essere comunicati in seguito, andrà in scena il 27 Settembre. Il Cr Lazio con il comunicato n 13 ha reso noto anche la data del preliminare di Coppa Italia di Eccellenza, non interesserà il Civitavecchia, che sarà il 20 settembre. Per quanto concerne l’inizio dei campionati di C1, C2 e C femminile di c5 l’inizio del campionato è fissato per il 10 Ottobre.