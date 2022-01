Calcio, Eccellenza e Promozione: decise le date per la ripresa

Arrivano importanti novità sulla ripresa dei campionati di Eccellenza e Promozione, Coppa Italia compresa. Il Cr Lazio ha pubblicato il nuovo planning dell’attività regionale di Calcio a 11. La ripartenza ufficiale avverrà domenica 13 febbraio ma già tra fine gennaio e inizio febbraio si tornerà in campo per i recuperi.

Sostanzialmente si procederà come segue:

– nei giorni 29 e 30 gennaio verranno disputate le gare inizialmente programmate per il 5 e 6 gennaio per le quali è stato disposto il rinvio;

– nei giorni 5 e 6 febbraio verranno disputale le gare inizialmente programmate per l’8 e 9

gennaio e non disputate in seguito al rinvio delle stesse;

Altresì, a partire dal 25 gennaio 2022 verranno programmate le gare di recupero pregresse per le quali è stato disposto il rinvio.

Per quanto riguarda le squadre locali il 26 gennaio alle ore 15 il Città di Cerveteri ospiterà al Galli l’Ottavia. La stessa formazione cerveterana tornerà in campo il 30 sempre in casa contro il Parioli (ore 11). Stesso giorno e orario in Promozione per il recupero che vedrà il Santa Marinella di scena sul campo del Canale Monterano. Il 6 febbraio alle ore 11 verrà recuperata per intero la seconda giornata di ritorno di Eccellenza. Il Civitavecchia farà visita alla W3 Maccarese, il Ladispoli ospita il Certosa e il Città di Cerveteri giocherà a Vignanello contro la Favl Cimini. In Promozione di nuovo in campo solo il Santa Marinella che riceve la Nuova Pescia Romana (ore 11). Poi si riprenderà normalmente dal 13 febbraio in poi. Rese note anche le date della Coppa Italia. In Eccellenza si gioca la semifinale tra Civitavecchia e Favl Cimini. Andata programmata a Vignanello mercoledì 9 febbraio, ritorno al Tamagnini una settimana dopo, il 16 febbraio. La finale invece è prevista per mercoledì 23 febbraio. Per quanto riguarda il campionato di Promozione, il terzo turno in gara unica ci sarà mercoledì 2 marzo, gli ottavi in gara unica il 16 marzo, i quarti in gara unica il 30 marzo, mentre le semifinali di andata si disputeranno mercoledì 4 maggio, quelle di ritorno il 18. La finale è prevista per sabato 4 giugno.