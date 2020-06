Come previsto sono arrivate le riforme dei campionati dilettantistici laziali. Il C.R.Lazio infatti, a seguito delle modifiche richieste dalla Lnd, ha deciso di cambiare format, dalla stagione 2020-2021, per quanto riguarda i campionati di Eccellenza e Promozione che riguardano le tante società locali. Nel campionato a cui prenderanno parte tra le squadre locali, se non cambierà qualcosa nelle prossime settimane, Civitavecchia, Ladispoli, Corneto Tarquinia e Città di Cerveteri si passa dai due gironi da 18 squadre ai 3 da 16. Si allargano anche i gironi di Promozione, che vedranno in campo tra le locali Tolfa, Csl Soccer e Santa Marinella, che dai consueti 4 girone da 18 passa ai 5 da 16 squadre. Non è tutto perchè sono stati ufficializzati anche gli obblighi di impiego dei calciatori under per la prossima stagione. Sia in Eccellenza che in Promozione saranno 3 i giovani da dover schierare sempre in campo: un classe 2000, un 2001 e un 2002.