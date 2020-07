Calcio, Eccellenza e Promozione: cambia tutto

Farà discutere e anzi sembra una vera e propria ingiustizia per tante squadre, quanto deciso dal C.R.Lazio per quanto riguarda promozioni e retrocessioni in Eccellenza e Promozione. Dopo la riforma dei campionati con il cambio dei format e l’allargamento dei gironi e dopo il blocco delle retrocessioni è arrivata la decisione che nessuno si aspettava in merito alla stagione 2020-2021. In Eccellenza infatti non basterà vincere il proprio girone per essere promossi in serie D. La squadra che arriverà prima dovrà vedersela con le prime degli altri due gironi in una sfida a 3 che premierà solo le prime due che potranno festeggiare l’approdo in D. La terza dovrà poi passare da un ulteriore playoff ma Nazionale, a cui parteciperà anche la vincitrice del playoff riservato invece alle seconde classificate nella stagione regolare. Per quanto riguarda le retrocessioni le ultime 3 in classifica retrocederanno direttamente e a loro si aggiungeranno le 3 squadre che perderanno la sfida playout che si giocherà tra le classificate dall’ottavo al tredicesimo posto, per un totale di 6 retrocesse per ogni girone. Un problema in più per Civitavecchia, Ladispoli, Corneto Tarquinia e Città di Cerveteri, squadre che dovranno lottare per essere promosse o salvarsi. Qualche cambiamento anche in Promozione, campionato a cui tra le formazioni locali parteciparanno Csl Soccer, Tolfa e Santa Marinella. Resta invariato il capitolo promozioni con la prima classificata che festeggerà l’approdo in Eccellenza. Cambia il discorso per le retrocessioni con 5 squadre per ogni girone che saluteranno la Promozione: le ultime 2 direttamente e poi 3 tra le perdenti dei playout che si disputeranno tra le squadre piazzate dalla nona alla quattordicesima posizione. Una stagione quella 2020-2021 che già prima di partire si prospetta lunga e piena di polemiche.

Ecco nello specifico le decisioni:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020-2021

Ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2021/2022

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021/2022:

– le squadre classificatesi al 1° e 2° posto al termine dei play-off, le cui modalità verranno tempestivamente comunicate, riservati alle squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza 2020/2021.

f) Gare di spareggio-promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2020/2021 la L.N.D. organizza le gare spareggio promozione per determinare le ulteriori 7 ammissioni al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022.

Verranno ammesse alla disputa delle gare spareggio-promozione 2 squadre così determinate:

– la squadra classificatasi 3° posto al termine dei play-off, le cui modalità verranno tempestivamente comunicate, riservati alle squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza 2020/2021;

– la squadra classificatasi al 1° posto al termine dei play-off, le cui modalità verranno tempestivamente comunicate, riservati alle squadre classificatesi al secondo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza 2020/2021;

Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione 2021/2022

Al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocederanno al Campionato di Promozione 2021/2022 SEI squadre per ciascun girone, così distinte:

– Società classificate al 14°, 15° e 16° posto;

– Ulteriori tre società perdenti le gare di play-out, tra l’ 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª classificata, le cui modalità di svolgimento verranno tempestivamente comunicate.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Ammissione al Campionato di Eccellenza 2021/2022

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2020/2021, si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Promozione, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022.

f) Retrocessione nel Campionato di Prima Categoria 2021/2022

Al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria 2021/2022 CINQUE squadre per ciascun girone, così distinte:

– Società classificate al 15° e 16° posto;

– Ulteriori tre Società perdenti le gare di play-out tra la 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª classificata le cui modalità di svolgimento verranno tempestivamente comunicate.