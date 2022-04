Calcio, Eccellenza: domenica di sorrisi per le locali

E’ stata una domenica di sorrisi per le squadre locali impegnate oggi nella quartultima giornata di Eccellenza. Il successo più importante è arrivato al galli con il Città di Cerveteri che ha vinto 1-0 contro l’Atletico Vescovio. Decisiva la rete di Teti al minuto 67 che regala tre punti d’oro ai suoi che superano diverse squadre e vedono più vicino il playout da giocare in casa, mentre la salvezza diretta sembra comunque lontana. Manita per il Civitavecchia che travolge al Tamagnini il Grifone Gialloverde. Un 5-1 chiaro arrivato grazie ad un autogol e alle reti di Pippi, Bersaglia, Panico e Istrate contro il fanalino di coda del campionato e già retrocesso in Promozione. Pareggio fondamentale per la salvezza quello ottenuto dal ladispoli che ha impattato sul 2-2 in casa della Boreale. Rossoblù avanti con Toscano ma rimontati da due reti dei padroni di casa. A 20 dal termine a rimettere le cose a posto ci pensa Pietrobattista. Il Ladispoli ha adesso 40 punti e una gara in meno e a 3 giornate dalla fine è praticamente sicuro di arrivare tra le prime otto.