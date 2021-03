Calcio, Eccellenza: ci siamo

Il campionato di Eccellenza è pronto a ripartire. Ieri il Cr Lazio ha inviato a Lnd e Figc format, gironi e calendari di quella che sarà una stagione nuova di zecca del massimo campionato regionale. Il fischio d’inizio ci sarà l’11 aprile quando si giocherà la prima giornata. Per quanto riguarda le squadre locali il Civitavecchia, Il Ladispoli e il Città di Cerveteri sono state inserite nel girone A, quello più insidioso con tante formazioni blasonate. Tre gironi da 11 squadre, con riposo ogni giornata per una compagine, a turno. Come detto prima giornata al via l’11 aprile con le partite Civitavecchia-Boreale e Aranova-Città di Cerveteri, mentre il Ladispoli osserverà subito il turno di riposo. Alla quarta, il 28 aprile, primo derby in programma al Tamagnini tra la squadra di Caputo e quella di Scorsini. L’ultima giornata si giocherà il 2 giugno poi eventuali recuperi, quindi i playoff che riguarderanno solo 3 squadre, le vincenti di ogni girone. Confermato il blocco delle retrocessioni. Adesso manca solo il via libera agli allenamenti del Coni, che dovrà confermare l’interesse Nazionale, poi il campionato di Eccellenza potrà ufficialmente ripartire.