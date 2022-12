Calcio, Eccellenza: che bella giornata

Giornata perfetta la numero tredici del campionato di Eccellenza per le squadre locali che hanno portato a casa tre vittorie, senza subire gol. Successo esterno fondamentale per il Civitavecchia che ha espugnato il campo del Nettuno per 3-0. Dopo un primo tempo con poche emozioni nella ripresa i neoentrati Vittorini e Ferrari hanno chiuso la gara. Il bomber nerazzurro ha sbloccato su calcio di rigore e uno dei due nuovi arrivi del mercato di dicembre ha coronato l’esordio da sogno con una doppietta. Vittoria esterna per nulla scontata per il Città di Cerveteri. I verdeazzurri si sono imposti per 1-0 sul difficile campo della Favl Cimini. A decidere l’incontro il calcio di rigore di Piano sul finale del primo tempo. Successo rotondo per il Ladispoli che all’Angelo Sale ha travolto il Campus Eur per 5-0. Mattatori dell’incontro Pietrobattista, che ha realizzato una tripletta, e il nuovo arrivo Teti, doppietta per lui. In classifica il Civitavecchia torna in vetta con un punto in più dell’Anzio, il Cerveteri è sempre quintultimo ma a quota 13 e il Ladispoli sale al quartultimo posto con 12 punti.