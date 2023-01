Calcio, Eccellenza al giro di boa

Ultima giornata d’andata e prima gara del 2023 per le formazioni locali impegnate domani in Eccellenza, tutte alle ore 11. Obiettivo vittoria per le tre compagini ma soprattutto per il Civitavecchia di scena a Pomezia contro l’Indomita ultima in classifica. Una gara da prendere con le molle perchè viene dopo le feste con i nerazzurri che avranno tutto da perdere. Con un successo e se l’Anzio non dovesse vincere il Civitavecchia sarebbe campione d’inverno. Importanti in chiave salvezza le gare di Ladispoli e Città di Cerveteri. I rossoblù ospitano all’Angelo Sale l’Astrea. Sfida che vedrà da una parte i padroni di casa fermi al terzultimo posto con 13 punti, dall’altra gli ospiti che si trovano a metà classifica a quota 22. Trasferta non semplice per i verdeazzurri che hanno 17 punti e faranno visita ad un Fiano Romano terzultimo a quota 11 ma rinforzato dal mercato di dicembre.