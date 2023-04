Calcio, Eccellenza: 5 giornate per centrare gli obiettivi

Domani è in programma la quintultima giornata per Civitavecchia, Ladispoli e Città di Cerveteri

Si gioca domani la quintultima giornata di Eccellenza con le locali che devono fare punti per centrare l’obiettivo stagionale. Ad una settimana di distanza il Civitavecchia torna a giocare al Tamagnini quando alle 16 riceve il Nettuno. Sulla carta match abbordabile per i nerazzurri ma i rivali di domani hanno cambiato passo nelle ultime settimane e servirà quindi massima concentrazione per portare a casa 3 punti vitali. Trasferta molto importante per il Ladispoli che alle 11.30 sarà di scena sul campo del Campus Eur. Si tratta di una sfida salvezza con le due squadre divise da soli 2 punti. I rossoblù vogliono tenere il vantaggio e magari incrementarlo ancora. Alle 11 sarà la volta del Città di Cerveteri che riceve la Favl Cimini. La gara sarà importante per la salvezza e la novità potrebbe essere il Galli finalmente agibile al pubblico.