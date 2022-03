Calcio, è tempo di derby tra Cerveteri e Ladispoli

Per le squadre locali è tempo di tornare a giocare. Il match clou della decima giornata di ritorno, oltre alla sfida tra Favl Cimini e Pomezia, si gioca al Galli di Cerveteri alle 11.15 quando i padroni di casa ricevono la visita del Ladispoli nell’attesissimo e sentito derby. I rossoblù guidati da Micheli si presentano con un vantaggio di 6 punti in classifica e potrebbero anche accontentarsi di un pareggio mentre i verdeazzurri di Ferretti cercano la vittoria per avere chance di lasciare la zona playout. Importantissima anche la gara esterna che vedrà alle 11 il Civitavecchia fare visita al Fiumicino. I nerazzurri sono pronti ad approfittare di un possibile passo falso della Favl Cimini seconda in classifica per accorciare ancora e vedere da vicino i playoff. Per l’allenatore Castagnari unico dubbio è quello relativo al portiere Scaccia che con ogni probabilità sarà sostituito da D’Angelo.