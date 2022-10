Calcio, è tempo di Coppa Italia di Eccellenza

Inizia la Coppa Italia di Eccellenza per le tre squadre locali, tutte in campo domani alle ore 15.30 nei sedicesimi di finale. L’unica a giocare in casa sarà il Ladispoli che riceverà, all’Angelo Sale, la visita del Campus Eur. Ci si aspetta molto equilibrio dalle altre due partite in programma: il Civitavecchia, privo di Ruggiero, Samuele Cerroni, Gagliardi e Mancini, sarà di scena ad Acilia contro la W3 Maccarese, già battuta un mese fa in campionato per 2-0. Giocherà a Vignanello contro la Favl Cimini invece il Città di Cerveteri che vuole riscattare le ultime due sconfitte subite in campionato. Tutte le gare si giocheranno con turno unico e chi vince accederà agli ottavi.