Calcio, è l’ora del derby tra Cerveteri e Civitavecchia

Sarà l’atteso derby tra Città di Cerveteri e Civitavecchia il match clou per le locali in campo domani, ore 11, nella settima giornata di Eccellenza. Al Galli ci sarà la sfida tra due formazioni che sicuramente si aspettavano un inizio migliore in campionato. Da una parte la squadra di Ferretti ancora ferma al palo all’ultimo posto con zero punti, dall’altra il team di Castagnari che di punti ne ha 9. Chi vince si rilancia, chi perde rischia di vedere allontanarsi l’obiettivo stagionale. Cerveteri che non avrà a disposizione lo squalificato Bussone mentre i nerazzurri hanno il dubbio Cerroni che ha subito un brutto colpo mercoledì in Coppa. Match importante anche per il Ladispoli che farà visita all’Ottavia. I rossoblù, terzi con 12 punti, affrontano la squadra a quota 4 e dovranno cercare il successo per continuare l’inseguimento alla vetta. Molto attesa la prova dell’ex Toscano che domenica scorsa ha già fatto gioire il Ladispoli.